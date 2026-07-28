Москва28 июл Вести.По СМИ и соцсетям активно расходится таблица, составленная американским Центром стратегических и международных исследований (CSIS), в которой сравнивается арсенал боеприпасов США до войны с Ираном и после. Авторы доклада основывались на открытых данных и собственных расчетах, так как точные размеры военных запасов засекречены. Сайт КП.Ru проанализировал эти цифры.

Запасы крылатых ракет Tomahawk израсходованы примерно на треть, ракет JASSM - на четверть. Высокоточных ракет PrSM осталось примерно 30%, зенитных ракет SM-3 - 50%, SM-6 – 65%, а известных ракет Patriot – всего 50%. И почти "под ноль" США израсходовали боеприпасов системы ПРО для перехвата баллистических ракет THAAD – больше 90% следует из доклада CSIS

Все это означает, что у США критически истощились запасы ракет, и речь о поставках их Украине может больше вообще не зайти. Трамп не раз говорил, что "дал Киеву максимум возможного" и "мы уже сократили свои арсеналы до опасной черты". И вот эти слова подтвердились цифрами. Максимум, на что у США хватит запасов ракет - это на еще один удар по Ирану, считают аналитики.