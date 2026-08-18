Москва18 авг Вести.На фоне общей нервозности вокруг американской политики, в которой слились и кадры с системами ПВО на территории трамповского гольф-клуба в Нью-Джерси, и сообщения о тайной эвакуации президента США с саммита НАТО в Анкаре под угрозой покушения, почти незамеченной оказалась история, последствия которой могут оказаться намного драматичнее всего упомянутого. Об этом пишет автор ИС "Вести", собкор ВГТРК в США Валентин Богданов.

Дональд Трамп в интервью радиоведущему Уэйну Аллину Руту (к слову, человеку не с улицы, а одному из тех персонажей, кого президент США годами держит в ближнем медийном круге и которым доверяет больше, чем некоторым членам администрации) не стал исключать возможность объявления чрезвычайного положения для усиления федерального контроля над промежуточными выборами 2026 года. Из соображений национальной безопасности. Принимая эфирный пас от Рута (ведущий Real America’s Voice еще и заметил, что подобное решение сложно оспорить юридически, поскольку для его отмены потребуется две трети голосов в Конгрессе), Трамп ответил: "Скажу так: случались вещи и постраннее, окей? На этом остановлюсь".

Но останавливаться глава Белого дома, конечно, и не думал. Идея с объявлением чрезвычайного положения на время выборов, которые республиканцы считают судьбоносными для всего MAGA-проекта, циркулирует среди трампистов несколько месяцев. В феврале появились первые сообщения о том, что группа юристов, близких к Трампу, готовит проект указа на 17 страниц, в котором иностранное вмешательство в выборы 2020 года (о нем президент США недавно говорил, упоминая Китай) использовалось бы как основание для получения чрезвычайных полномочий уже на выборах 2026 года. Дескать, указ осталось только подписать.

Однако официально Трамп пока все же настроен на то, чтобы поставить подпись под законопроектом SAVE America Act. Билль, который, по мнению главы Белого дома, должен исключить возможности для фальсификаций, забуксовал в сенате не только из-за демократов, опасающихся, что их сторонников лишат права голоса, но из-за некоторых республиканцев. Именно их президент США призывает "взять под контроль голосование как минимум в 15 штатах" и "национализировать" систему выборов, утверждая, что преимущественно в "синих", то есть демократических штатах подсчет голосов ведется нечестно. Ведь единой системы подсчета в Америке не существует, и любые выборы на национальном уровне — это на самом деле пятьдесят разных выборов. В каждом монастыре свой устав.

SAVE America Act, напротив, предполагает обязательное подтверждение гражданства при регистрации избирателей, необходимость предъявления фото-ID перед урнами и ограничение почтового голосования. Ну, чтобы не случилось, как в 2020 году, когда, как уверен Трамп, у него украли победу путем того, что за Байдена голосовали не только нелегалы, но даже и покойники.

Предлагая Трампу взять все в свои руки, Уэйн Аллин Рут и такие, как он, руководствуются простой логикой. Раз сенат тянет, у американского президента якобы есть право получить те же результаты росчерком пера. Дальше уже к юристам. Те, кто специализируется на избирательном праве, хором утверждают, что таких полномочий у главы Белого дома не имеется. Проведение выборов в Америке — конституционная прерогатива штатов, а не федеральной исполнительной власти. То есть стадия отрицания. Но есть же и следующие стадии. Кто поручится, что публике таким образом уже не начали скармливать спорную идею пока что маленькими порциями, приучая к мысли, которая еще год назад казалась немыслимой? Сегодня — фраза в интервью. Завтра — утечка "рабочего варианта". Послезавтра — его реализация.

Есть, правда, и особенное "вчера". Закон о чрезвычайных полномочиях в США, на который ссылаются радикальные MAGA-трамписты, приняли в 1976 году именно для того, чтобы ограничить произвольное использование этого инструмента президентом. После злоупотреблений эпохи Никсона и войны во Вьетнаме. Ирония в том, что полвека спустя тот же самый инструмент, созданный для сдерживания исполнительной власти, превращается в способ эту власть укрепить. Причем руками людей, так много говоривших о "малом государстве" и "ограничении федеральной власти". Но чем и как ограничить охватившую американское общество агрессию? На авансцену вновь выходят призраки 6 января.

Похожий набор тезисов — фальсификации, нелегитимность, угроза системе — все это уже звучало в 2020 году. Тогда все закончилось кровавым штурмом Капитолия. Трамповские сторонники ворвались в здание Конгресса, а законодатели спасались бегством. Отличие лишь в том, что предыдущий конфликт развернулся вокруг имевшихся результатов. Голоса были посчитаны. Сейчас же речь о том, чтобы упорядочить голосование еще до того, как избиратели вообще дойдут до урн.

И все это за два с половиной месяца до выборов в той самой стране, которая из года в год пыталась учить весь мир тому, что такое "честное и свободное волеизъявление". А если представления об электоральном "прекрасном" у кого-то с США не совпадали, то вводила санкции или что похуже. Особенно любили заниматься этим демократы, которые теперь, осознав, что очередь дошла и до них самих, объявили трамповские идеи переписыванием правил игры с тем, чтобы итог в ней был предсказуем. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер уже назвал происходящее попыткой взять под контроль американские выборы.

Шумер и его однопартийцы уверены, что им есть что терять. Шансы на то, что демократы возьмут под контроль палату представителей, оцениваются почти в 90%. У республиканцев зыбкое (в районе 55%) преимущество в том, чтобы сохранить за собой верхнюю палату — сенат. Но куда тревожнее другая социология. В США постоянно растет число тех, кто считает насилие оправданным инструментом для достижения политических целей.

Например, среди MAGA-республиканцев это вообще мейнстрим — 52% поддержки. Сильнее всего подобную точку зрения разделяют молодые мужчины в возрасте 18–29 лет. Стремительный рост числа тех, кто утвердительно отвечает на вопрос о том, стоит ли применять насилие для спасения Америки от самой себя и кто при случае способен действовать после 6 января, наблюдается и среди демократов. Причем чем либеральнее, тем агрессивнее. Примерно четверть из них считает, что насилие оправдано. Примерно по 2–3% с каждой стороны готовы лично его применять. Вплоть до стрельбы по идеологическим противникам. Вот и настоящие "буйные", которых, случись что серьезное, много и не требуется. Тем более что вожаки и так постоянно тут как тут.