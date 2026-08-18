Москва18 авг Вести.Власть президента США может укрепить закон о чрезвычайных полномочиях президента в США, к которому апеллируют радикальные сторонники Дональда Трампа, говоря о законопроекте, призванном исключить возможности для фальсификации на выборах. Такое мнение выразил автор ИС "Вести" Валентин Богданов.

Журналист обратился к законопроекту "О защите права голоса американских избирателей" (SAVE America Act), который называют самой большой электоральной реформой в США за последние 20 лет. Согласно ему, сотрудники избирательных пунктов всех штатов должны будут требовать от избирателей удостоверение личности (ID) при голосовании. По мнению авторов законопроекта, это должно исключить возможность фальсификации, о чем Дональд Трамп заявил после выборов президента в 2020 году.

Нижняя палата конгресса США утвердила билль SAVE America Act, однако законопроект забуксовал в Сенате. По словам Богданова, это произошло не только из-за демократов, опасающихся, что их сторонников лишат права голоса, но и из-за некоторых республиканцев.

Раз Сенат тянет – у американского президента якобы есть право получить те же результаты росчерком пера. Дальше уже к юристам. Те, кто специализируется на избирательном праве, хором утверждают, что таких полномочий у главы Белого дома не имеется. Проведение выборов в Америке – конституционная прерогатива штатов, а не федеральной исполнительной власти. То есть стадия отрицания. Но есть же и следующие стадии. Кто поручится, что публике таким образом уже не начали скармливать спорную идею пока что маленькими порциями. Приучая к мысли, которая еще год назад казалась немыслимой? Сегодня – фраза в интервью. Завтра – утечка "рабочего варианта". Послезавтра – его реализация отметил журналист

Закон о чрезвычайных полномочиях в США, на который ссылаются радикальные MAGA-трамписты, приняли в 1976 году именно для того, чтобы ограничить произвольное использование этого инструмента президентом, подчеркнул Валентин Богданов.