Журналист Богданов: выборы в США будут драматичнее эвакуации Трампа из Анкары Журналист Богданов: американцев приучают к мысли о введении ЧС на время выборов

Москва18 авг Вести.История с выборами в США может оказаться намного драматичнее тайной эвакуации президента Дональда Трампа из Анкары из-за предполагаемой угрозы покушения. Такое мнение высказал автор ИС "Вести", собкор ВГТРК в США Валентин Богданов.

На фоне общей нервозности вокруг американской политики, в которой слились и кадры с системами ПВО на территории трамповского гольф-клуба в Нью-Джерси, и сообщения о тайной эвакуации президента США с саммита НАТО в Анкаре под угрозой покушения, почти незамеченной оказалась история, последствия которой могут оказаться намного драматичнее всего упомянутого отметил Богданов

По его словам, Дональд Трамп в интервью радиоведущему Уэйну Аллину Руту - одному из тех персонажей, кого президент США годами держит в ближнем медийном круге и которым доверяет больше, чем некоторым членам администрации - не стал исключать возможность объявления чрезвычайного положения для усиления федерального контроля над промежуточными выборами 2026 года.

Принимая эфирный пас от Рута, Трамп ответил: "Скажу так: случались вещи и постраннее, окей? На этом остановлюсь". Но останавливаться глава Белого дома, конечно, и не думал. Идея с объявлением чрезвычайного положения на время выборов, которые республиканцы считают судьбоносными для всего MAGA-проекта, циркулирует среди трампистов несколько месяцев. В феврале появились первые сообщения о том, что группа юристов, близких к Трампу, готовит проект указа на 17 страниц, в котором иностранное вмешательство в выборы 2020 года (о нем президент США недавно говорил, упоминая Китай) использовалось бы как основание для получения чрезвычайных полномочий уже на выборах 2026-го. Дескать, указ осталось только подписать пояснил журналист

Богданов не исключил, что публике таким образом уже начали скармливать спорную идею маленькими порциями, приучая к мысли, которая еще год назад казалась немыслимой. Журналист подчеркнул - все это происходит за два с половиной месяца до выборов в той самой стране, которая из года в год пыталась учить весь мир тому, что такое "честное и свободное волеизъявление".