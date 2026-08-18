Богданов отметил рост числа людей, считающих насилие в политике США нормальным Богданов: в США все больше тех, кто считает насилие в политике оправданным

Москва18 авг Вести.В США растет количество людей, которые считают насилие оправданным инструментом в политике. Такое мнение высказал автор ИС "Вести", собкор ВГТРК в США Валентин Богданов.

Комментируя ситуацию с выборами в США, он отметил, что похожий набор тезисов – фальсификации, нелегитимность, угроза системе – все это уже звучало в Штатах в 2020 году. Тогда все закончилось кровавым штурмом Капитолия. Трамповские сторонники ворвались в здание Конгресса, а законодатели спасались бегством. Отличие лишь в том, что предыдущий конфликт развернулся вокруг имевшихся результатов. Голоса были посчитаны. Сейчас же речь о том, чтобы упорядочить голосование еще до того, как избиратели вообще дойдут до урн, отметил Богданов.

В США постоянно растет число тех, кто считает насилие оправданным инструментом для достижения политических целей. Например, среди MAGA-республиканцев это вообще мейнстрим – 52% поддержки. Сильнее всего подобную точку зрения разделяют молодые мужчины в возрасте 18-29 лет. Стремительный рост числа тех, кто утвердительно отвечает на вопрос о том, стоит ли применять насилие для спасения Америки от самой себя, и кто при случае способен действовать после 6 января, наблюдается и среди демократов. Причем чем либеральнее, тем агрессивнее. Примерно четверть из них считает, что насилие оправдано. Примерно по 2-3% с каждой стороны готовы лично его применять. Вплоть до стрельбы по идеологическим противникам. Вот и настоящие "буйные", которых, случись что серьезное, много и не требуется. Тем более что вожаки и так постоянно тут как тут пояснил Богданов

Он добавил, что все это происходит за два с половиной месяца до выборов в той самой стране, которая из года в год пыталась учить весь мир тому, что такое "честное и свободное волеизъявление".

Если представления об электоральном "прекрасном" у кого-то с США не совпадали, то вводила санкции или что похуже. Особенно любили заниматься этим демократы, которые теперь, осознав, что очередь дошла и до них самих, объявили трамповские идеи переписыванием правил игры с тем, чтобы итог в ней был предсказуем. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер уже назвал происходящее попыткой "взять под контроль американские выборы" отметил журналист

По словам Богданова, Шумер и его однопартийцы уверены, что им есть что терять. Шансы на то, что демократы возьмут под контроль Палату представителей, оцениваются почти в 90%. У республиканцев зыбкое (в районе 55%) преимущество в том, чтобы сохранить за собой верхнюю палату – Сенат.

Выборы в Палату представителей США запланированы на 3 ноября 2026 года в рамках промежуточных выборов во время второго срока президента Дональда Трампа.