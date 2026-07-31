Москва31 июлВести.Победа демократов на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс может стать главным риском для американской экономики. Таким мнением в эфире Fox Business поделился директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт.
По его словам, успех демократов-социалистов позволит им продвигать свою политику на местном и федеральном уровнях, что, как считает Хассетт, может привести к "коммунистическому захвату Америки".
Аналогичную позицию ранее неоднократно высказывал глава Белого дома Дональд Трамп, утверждавший, что коммунисты якобы пытаются разрушить страну, а социал-демократы создают для них условия.
В конце июня Трамп отметил, что коммунизм является главной угрозой для США со времен Второй мировой войны и серии терактов 2001 года.