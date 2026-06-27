Трамп назвал своей задачей остановить распространение коммунизма в США Трамп призвал остановить распространение в США "раковой опухоли" коммунизма

Москва27 июн Вести.Президент США Дональд Трамп, выступая на конференции консервативной коалиции "Вера и свобода", назвал своей задачей остановить распространение в США "раковой опухоли" коммунизма.

Трамп в своем выступлении раскритиковал Демократическую партию, заявив, что она якобы под коммунистическим контролем.

Американский лидер назвал победивших на праймериз в Нью-Йорке кандидатов социал-демократических взглядов "закоренелыми, безбожными коммунистами".

Самое главное, что мы должны сделать - остановить эту ужасную нить раковой опухоли, которая пронизывает нашу страну, — коммунизм заявил Трамп

По словам американского президента, предыдущая администрация США устроила преследования и репрессии против христиан и верующих.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил на конференции, что стал бы величайшим коммунистом, но через 2-3 года страна рухнула бы.

В ноябре прошлого года президент США прокомментировал победу на выборах мэра Нью-Йорка демократа-социалиста Зохрана Мамдани. Он заявил, что не допустит строительства коммунизма в США.