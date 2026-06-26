Трамп: я стал бы величайшим коммунистом, но через 2-3 года страна рухнула бы Трамп заявил, что мог бы стать "величайшим коммунистом" в истории

Москва26 июн Вести.Президент США Дональд Трамп на политической конференции коалиции "Вера и свобода" заявил, что легко мог бы стать "величайшим коммунистом" в истории, однако тут же предупредил о неизбежных последствиях подобной политики.

Я думаю, что стал бы величайшим коммунистом в истории… Дамы и господа, с этого момента вам больше не нужно платить за жилье… Все получают бесплатную еду, с этого момента все бесплатно… Проблема в том, что через два-три года страна превратится в зону бедствия. Страна потерпит крах. Они всегда терпят крах сказал Трамп

При этом американский президент обвинил своих политических оппонентов в неспособности дать отпор левым идеям. По его мнению, левые политики легко набирают сторонников, раздавая заведомо невыполнимые обещания, а представители Демократической партии попросту не противостоят этой риторике.