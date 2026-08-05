Трамп заявил, что США могут покрыться пеплом из-за "коммунистов" Трамп предупредил о последствиях победы "коммунистов" в США

Москва5 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что победа на выборах кандидатов, которых он считает сторонниками социалистической и коммунистической идеологии, может привести страну к упадку. Такое мнение он высказал в интервью Fox News.

По словам Трампа, идеи, которые продвигают некоторые представители Демократической партии, исторически приводили к разрушительным последствиям. Он заявил, что подобная политика превращает страны в "пепел, мусор и грязь".

Они разрушат нашу страну. Не знаю, хотят ли они этого, или они просто наивны. Тысячу лет назад под другими именами все, кто занимался бы тем, чем они сейчас занимаются, отстаивал бы то же, все обращалось в пепел, мусор и грязь сказал Трамп

В качестве примеров Трамп вновь упомянул выдвинутого демократами кандидатом в мэры Нью-Йорка и выигравшего выборы Зохрана Мамдани и кандидата на пост главы Вашингтона Джаниса Льюиса Джорджа, назвав их "социалистами" и "коммунистами". Президент США заявил, что приход к власти политиков с подобными взглядами приводит к росту преступности и ухудшению состояния городов.