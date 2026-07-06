Москва6 июл Вести.Обвинения в адрес Демократической партии США в коммунизме или социализме — это классический прием Республиканской партии, которая регулярно использует этот риторический конструкт во время предвыборных кампаний. Об этом рассказал профессор кафедры взаимодействий бизнеса и власти ВШЭ, политолог Марат Баширов в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его мнению, в выступлении американского президента Дональда Трампа по случаю 250-летия США, где он обозначил коммунизм, как наиболее серьезную угрозу, прослеживается почерк политтехнологов.

Назревает очень жесткая схватка между республиканцами и демократами. И, очевидно, PR-менеджеры, политтехнологи [президента США] Дональда Трампа решили придумать очередную "пугалку". То есть они демократов приравнивают к коммунистам. Не уверен, что это сработает, но образ яркий заявил Баширов



Он объяснил, что "коммунисты", используемые президентом США в качестве запугивания, в американском контексте имеют иное значение, чем это принято в России. Для них это политики, которые на выборах продвигают социальные реформы.

В понимании американцев — это не те коммунисты, о которых мы говорим. Это рыночные "леваки". То есть они признают рынок, но они активно продвигают серьезную социальную повестку, программы. Например, медицинскую программу. Вообще очень много иллюзий относительно этих выборов рассказал Баширов

Ранее президент страны Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне по случаю 250-летия США заявил, что Соединенные Штаты готовы вновь "отправить в небытие" серп и молот – один из символов коммунизма. По словам американского лидера, коммунизм вновь "поднял свою уродливую голову" в США. Он сравнил его с "опухолью, которую нужно вырезать немедленно".