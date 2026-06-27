Трамп: США - "страна третьего мира с выборами"

Трамп назвал США "страной третьего мира" Трамп: США - "страна третьего мира с выборами"

Москва27 июн Вести.США являются "страной третьего мира", в которой проходят выборы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он также обвинил Демократическую партию США в подтасовках в ходе голосований, передает ТАСС.

Мы - страна третьего мира с выборами сказал Трамп, выступая в Вашингтоне

Глава Белого дома снова призвал однопартийцев в Сенате Конгресса США поддержать закон, который предусматривает введение мер против фальсификаций на выборах.

Американский лидер также заявил, что мог бы стать "величайшим коммунистом" в истории, но через несколько лет США рухнули бы. По словам Трампа, его политические оппоненты не могут дать отпор левым идеям.

Ранее глава Белого дома отмечал, что демократы страдают от "синдрома ненависти" к нему.