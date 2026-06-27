Москва27 июнВести.США являются "страной третьего мира", в которой проходят выборы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Он также обвинил Демократическую партию США в подтасовках в ходе голосований, передает ТАСС.
Мы - страна третьего мира с выборамисказал Трамп, выступая в Вашингтоне
Глава Белого дома снова призвал однопартийцев в Сенате Конгресса США поддержать закон, который предусматривает введение мер против фальсификаций на выборах.
Американский лидер также заявил, что мог бы стать "величайшим коммунистом" в истории, но через несколько лет США рухнули бы. По словам Трампа, его политические оппоненты не могут дать отпор левым идеям.
Ранее глава Белого дома отмечал, что демократы страдают от "синдрома ненависти" к нему.