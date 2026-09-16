Богданов: покушение на Трампа в 2024-м позволило ему победить на выборах Журналист Богданов: покушение в 2024-м гарантировало Трампу место в Белом доме

Москва16 сен Вести.Покушение на президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании в 2024 году гарантировало ему место в Белом доме. Такое мнение выразил журналист Валентин Богданов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Накануне Трамп сообщил, что по делу о покушении на него в 2024 году получена новая информация. Он обвинил ФБР при администрации экс-лидера США Джо Байдена, которое намерено "не сделало того, что должно было сделать". По словам Трампа, покушение было "заговором демократов".

Тут Дональд Трамп немножко противоречит, мне кажется, сам себе. Понятно, что тот человек, который хотел его убить, в любом случае может быть окрашен в любые политические цвета. Вопрос в другом, ведь именно это покушение во многом и сделало Трампа президентом. То есть эта его религиозная самоуверенность и абсолютно мессианская сторона этой истории и была опорой его победы на ноябрьских президентских выборах. Без покушения в Батлере, Трамп не гарантировал бы себе место в Белом доме считает журналист

Покушение на Трампа было совершено на митинге в Пенсильвании в июле 2024 года. Политик был ранен в ухо, погиб один из участников митинга. Стрелявший был убит на месте.