Москва15 сенВести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что по делу о покушении на него в 2024 году получена новая информация.
Покушение на Трампа было совершено на митинге в Пенсильвании в июле 2024 года. Политик был ранен в ухо, погиб один из участников митинга. Стрелявший был убит на месте.
Только что найдены новые данныенаписал американский лидер в соцсети Truth Social
Трамп не раскрыл, что это за информация, но задался вопросом, почему сведения не были найдены раньше.
Президент США добавил, что инцидент с покушением был "заговором демократов", чтобы устранить его из предвыборной гонки.
По словам Трампа, к моменту вступления в должность президента большая часть информации по покушению была изменена, утрачена, искажена или отсутствовала.
Ранее президент США заявлял, что не тревожится за свою безопасность, несмотря на покушения.