Трамп: получена новая информация по делу о покушении в 2024 году

Трамп сообщил, что получены новые данные о покушении на него в 2024 году Трамп: получена новая информация по делу о покушении в 2024 году

Москва15 сен Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что по делу о покушении на него в 2024 году получена новая информация.

Покушение на Трампа было совершено на митинге в Пенсильвании в июле 2024 года. Политик был ранен в ухо, погиб один из участников митинга. Стрелявший был убит на месте.

Только что найдены новые данные написал американский лидер в соцсети Truth Social

Трамп не раскрыл, что это за информация, но задался вопросом, почему сведения не были найдены раньше.

Президент США добавил, что инцидент с покушением был "заговором демократов", чтобы устранить его из предвыборной гонки.

По словам Трампа, к моменту вступления в должность президента большая часть информации по покушению была изменена, утрачена, искажена или отсутствовала.

Ранее президент США заявлял, что не тревожится за свою безопасность, несмотря на покушения.