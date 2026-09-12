Москва12 сенВести.У убитого в сентябре прошлого года консервативного активиста Чарли Кирка были хорошие шансы стать президентом Соединенных Штатов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Отвечая на вопрос ведущего радиостанции WABC, он отметил, что у Кирка было много молодых сторонников.
Думаю, у Чарли определенно были бы хорошие шансы стать президентомсказал Трамп
При этом глава Белого дома отметил, что активист никогда не говорил с ним на эту тему.
В Кирка стреляли 10 сентября 2025 года во время выступления в университете в Ореме. Он скончался в больнице.
Между тем политолог-американист Рафаэль Ордуханян выразил мнение, что вице-президента США Джей Ди Вэнс может повторить судьбу Кирка. По его мнению, подобный сценарий возможен при выдвижении Вэнса на следующих президентских выборах.