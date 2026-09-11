Политолог заявил, что Вэнс может повторить судьбу Кирка Политолог Ордуханян: Джей Ди Вэнс может повторить судьбу Чарли Кирка

Москва11 сен Вести.Вице-президента США Джей Ди Вэнса может повторить судьбу блогера Чарли Кирка, заявил в беседе с "Абзацем" политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По его словам, подобный сценарий возможен при выдвижении Вэнса на следующих президентских выборах.

Джей Ди Вэнса может ожидать судьба Чарли Кирка. Приход Вэнса - это продолжение антиглобалистской политики. А разные олигархические кланы являются сторонниками глобалистской повестки, потому что только в таком проекте они могут надувать свои финансовые пузыри заявил эксперт

Убийство республиканского блогера Чарли Кирка было совершено во время публичного мероприятия 10 сентября 2025 года.