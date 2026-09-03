Друг Вэнса не увидел опасности в его словах об Антихристе Друг Вэнса назвал его слова об Антихристе распространенным убеждением

Москва3 сен Вести.Недавние высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса об Антихристе и конце света отражают распространенные среди христиан представления, заявил BBC его друг, консервативный писатель Род Дреер.

Ранее в эфире евангелического подкаста Вэнс допустил, что конец света может наступить как через тысячи лет, так и через несколько месяцев. Он также заявил, что его не удивило, если бы Антихрист уже находился среди людей.

По словам Дреера, подобные взгляды не навредят Вэнсу, поскольку значительная часть американцев, поддерживающих Республиканскую партию, "уже верят в подобные вещи".

Это может показаться абсурдом тому, кто не принадлежит к христианской религии, но это очень, очень распространенное убеждение внутри христианства сказал Дреер, комментируя слова своего друга

По его мнению, Вэнс лишь размышлял о событиях, которые могут создавать ощущение приближения масштабных перемен, включая стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) и продолжающиеся вооруженные конфликты.

Вэнс стал католиком в 2019 году, уже во взрослом возрасте. Дреер, присутствовавший при его принятии в Католическую церковь, также напомнил, что похожие религиозные рассуждения звучали из уст бывшего президента США Рональда Рейгана и воспринимались его сторонниками как вполне нормальные.

Ранее агентство Bloomberg выпустило материал под названием "Сценарий конца света с ИИ, о котором никто не говорит". Там сказано, что искусственный интеллект может нанести удар по экономике, который приблизит конец цивилизации в привычном для современного человека виде.