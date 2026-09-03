Москва3 сенВести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что проведет "напряженные интеллектуальные беседы" с экс-главой Белого дома Джо Байденом во время траурных мероприятий, посвященных годовщине терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Я по-настоящему с нетерпением жду возможности провести время с Джо Байденомсказал Вэнс на пресс-конференции в Белом доме
Нынешний президент США Дональд Трамп 11 сентября проведет в Вашингтоне и выступит в Пентагоне, так как в Нью-Йорке на траурных мероприятиях речи не предполагается. Мемориальный комплекс на месте Всемирного торгового центра посетит Вэнс. К церемонии присоединятся и бывшие главы США.
Сам Вэнс назвал свое участие в памятных мероприятиях большой честью, которую он ждет с нетерпением, добавив, что уже выполнял эту миссию в 2024 году во время борьбы Трампа за пост главы государства. Он также отметил, что для него важно "разделить этот момент в Нью-Йорке".
Один из самых удивительных моментов моей жизни: когда родители и дети читают имена людей, которые погиблисказал Вэнс
Он также выразил надежду на то, что сможет "удачно провести время" с Байденом и другими бывшими президентами.