Москва25 июл Вести.Президент США Дональд Трамп, по информации источников из администрации, на которые ссылается телеканал MS Now, фактически определился с кандидатом, которого он хотел бы видеть своим преемником от Республиканской партии на выборах 2028 года. Речь идет о вице-президенте Джей Ди Вэнсе, тогда как госсекретарь Марко Рубио отошел на второй план.

Как сообщает телеканал, еще несколько недель назад Трамп рассматривал обоих политиков как потенциальных претендентов на выдвижение, однако теперь его симпатии явно сместились в сторону Вэнса.

Неофициальный отбор президентом Дональдом Трампом своего преемника на 2028 год, кажется, закончен, — по крайней мере на этот момент говорится в материале

Один из высокопоставленных сотрудников администрации описал отношение главы государства так: "Джей Ди наш человек, мы должны помогать Джей Ди".

По словам собеседников телеканала, внимание Трампа привлекло то, как вице-президент умеет придерживаться собственной линии в не самой дружественной среде и одновременно эффективно доносить позицию администрации. При этом источники отмечают, что президент США склонен менять свое мнение о людях, поэтому расклад сил еще может измениться. В начале июля агентство AP сообщало, что госсекретарь Рубио готов уступить дорогу Вэнсу, если тот решит бороться за выдвижение.

Сам Дональд Трамп не может баллотироваться в третий раз в соответствии с Конституцией США, поэтому республиканцам предстоит выбрать нового кандидата на пост главы государства.