Москва31 мая Вести.Соперничество между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио играет на руку и демократам, и республиканцам. Такое мнение в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести" высказал журналист и политолог Юрий Светов.

Появившееся в прессе замечание о том, что президент США Дональд Трамп сомневается в кандидатуре Джей Ди Вэнса в качестве своего преемника, является неслучайным, полагает Светов. Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп пока не определился, кого хотел бы видеть своим политическим преемником, и не уверен, что вице-президент Джей Ди Вэнс подходит на эту роль.

Конечно, тут демократы пытаются посеять раздор. У демократов нет лидера, у них же проблема - выборы на носу, а лидера нет. И здесь, я думаю, также не обошлось без самого Трампа. Сейчас еще 2026 год, зачем Трампу до 2028-го года определяться с преемником? А не лучше ли некое соперничество между двумя потенциальными кандидатами президента [Джей Ди] Вэнсом и [Марко] Рубио подогревать, и они будут стараться как можно лучше себя показать? Это же классика политики заявил эксперт

Более того, добавил он, к 2028 году в числе претендентов в преемники может оказаться и новое лицо.

Я совершенно не исключаю, что к 2028 году кто-то из семьи Трампа заявится кандидатом в президенты. Сейчас рано еще говорить, но для демократов и для журналистов, это все - замечательная вещь для обсуждения добавил он

Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в американские президенты от их партии.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети опубликовал ИИ-фото с Вэнсом и Рубио в Отражающем бассейне у Капитолия.