Москва14 апр Вести.Президент США Дональд Трамп играет на противоречиях между госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом. Об этом заявила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" востоковед и политолог Елена Супонина.

По словам эксперта, Трамп уже несколько раз поручал Вэнсу явно провальные миссии, при этом Рубио на фоне замглавы государства явно выбивается вперед.

Кстати, насчет Вэнса. Его уже несколько раз Трамп делегировал на такие явно провальные миссии. Это и поездка в Венгрию, это и ведение переговоров с иранцами. Но с точки зрения административных игр, это такой не очень хороший сигнал Вэнсу. Явно выбивается вперед Рубио. Но Трамп играет на этих противоречиях сказала политолог

Ранее сообщалось, что США и Иран на переговорах, состоявшихся в Пакистане, не достигли договоренностей. По словам Вэнса, Тегеран отверг условия, выдвинутые Вашингтоном.

Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров отмечал, что визит Вэнса в Будапешт подчеркивает важность парламентских выборов в Венгрии для стратегии, которую Трамп хочет реализовать в Европе. Однако сохранить важного союзника американскому лидеру не удалось - Орбан и его партия "Фидес" проиграли парламентские выборы.