Москва14 апр Вести.Президент США Дональд Трамп хочет найти в Иране новую Делси Родригес, чтобы повторно разыграть венесуэльский сценарий. Об этом заявила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" востоковед и политолог Елена Супонина.

По словам эксперта, глава Белого дома исходит из того, что угроза блокады Ормузского пролива и связанные с эти экономические потери способны посадить иранцев за стол переговоров.

Трамп исходит из того, что... он готов в любой момент нанести новые удары по Ирану, но он считает, что перемирие продолжается. Он полагает, что угроза блокады может привести иранцев снова за стол переговоров… Да, он вообще ищет в Иране Родригес... Он ищет человека, который, по примеру Венесуэлы, может выказать такой близкий Трампу прагматизм и договориться. И Трамп считает, что цифра 276 миллионов долларов ежесуточно должна на этих прагматиков в Тегеране повлиять сказала Супонина

Ранее старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона в США Петр Слезкин сообщал, что план президента США Дональда Трампа реализовать венесуэльский сценарии в Иране с треском провалился. Американский лидер повел себя слишком самонадеянно, поскольку Иран не отреагировал на предыдущие атаки.