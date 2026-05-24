Москва24 мая Вести.Госсекретарь США Марко Рубио не стал прямо отвечать на вопрос о возможном участии в президентской кампании в 2028 году.

Этот вопрос в ходе интервью чиновнику задали журналисты издания India Today.

Глава Госдепартамента отметил, что доволен занимаемой должностью и не стал раскрывать планы относительно борьбы за пост президента страны.

На это я не отвечаю сказал он

По словам Рубио, в настоящее время у него "замечательная работа", и он не видит в американской политике позиции, которая могла бы быть лучше.

Ранее президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что не планирует покидать свой пост до 2032 года.

Кроме того, нынешний глава Белого дома назвал состав идеальной команды от республиканцев, которая могла бы управлять страной после окончания его срока.

По мнению Трампа, действующий вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио являются потенциально сильными кандидатами на пост главы государства на следующих выборах.

23 мая газета Daily Mail со ссылкой на источник в Белом доме написала, что Вэнс может отказаться от участия в президентской кампании в 2028 году.