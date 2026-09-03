Москва3 сен Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал журналистам, что президент Дональд Трамп в шутку пригрозил назначить его на пост пресс-секретаря Белого дома, если он слишком успешно проведет очередной брифинг для прессы.

Вэнс провел встречу с журналистами на фоне пустующей вакансии официального представителя администрации после ухода Кэролайн Ливитт. Перед выходом к прессе вице-президент пообщался с Трампом в Овальном кабинете.

По словам Вэнса, американский лидер посоветовал ему быть осторожным и предупредил, что в случае блестящего выступления возложит на него обязанности пресс-секретаря.