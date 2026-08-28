Москва28 авг Вести.Должность помощника президента США, который также возглавит аппарат сотрудников Белого дома, займет юрист Бен Мосс, сообщил американский президент Дональд Трамп.

Я рад сообщить, что со 2 сентября Бен Мосс станет помощником президента и руководителем аппарата сотрудников Белого дома, сменив на этом посту нашего нового юрисконсульта Белого дома Уилла Шарфа написал Трамп в соцсети Truth Social

Шарф был известен по церемониям подписания Трампом исполнительных указов: он часто находился рядом с президентом США, вручал ему папки с проектами документов и в присутствии журналистов кратко пояснял суть принятых решений.

В свою очередь, Мосс ранее был директором по вопросам внутренней и экономической политики при вице-президенте США Джее Ди Вэнсе. До работы в федеральном правительстве Мосс трудился в крупной юридической фирме Vinson & Elkins в Хьюстоне (штат Техас).

Он был одним из лучших студентов юридического факультета Чикагского университета – одного из лучших вузов в стране… Но главное – он настоящий патриот, преданный своей стране. Уверен, что Мосс прекрасно справится с новыми обязанностями отметил Трамп

12 августа Трамп сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет должность в конце месяца, чтобы проводить больше времени с семьей.

Американский лидер пошутил, что Ливитт любит своих детей больше, чем его, добавив, что пока не определился с кандидатурой нового пресс-секретаря Белого дома.