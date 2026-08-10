Москва10 авг Вести.Американский президент Дональд Трамп заявил о решении назначить юриста Уилла Шарфа, который ранее представлял его интересы в суде, своим помощником и юрисконсультом Белого дома.

Об этом президент Соединенных Штатов сообщил в соцсети Truth Social.

С 1 сентября Уилл Шарф станет помощником президента и юрисконсультом Белого дома написал Трамп

Он добавил, что Шарф сменит на этом посту Дэвида Уоррингтона, который, по словам главы Белого дома, "перейдет в частный сектор".

Президент США констатировал, что "хорошо знает" Уилла Шарфа, который является сейчас ответственным секретарем аппарата сотрудников Белого дома.

Ранее он (Шарф – прим. ред.) представлял меня в многочисленных делах, в том числе в Верховном суде, во время коррумпированной и незаконной кампании администрации Байдена по вооружению ... Уилл вынослив, силен и умен! Он также любит нашу страну и уважает закон отметил американский лидер

Ранее глава Белого дома произвел назначил новым руководителем Нацразведки США, пока с приставкой "исполняющего обязанности", главу управления жилищного финансирования Уильяма Пулте. При этом отмечается, что Пулте сохранит за собой должность в агентстве жилищного финансирования и ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.