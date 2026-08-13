Названы кандидаты на пост пресс-секретаря Белого дома после ухода Ливитт

Стало известно, кто может сменить Ливитт на посту пресс-секретаря Белого дома Названы кандидаты на пост пресс-секретаря Белого дома после ухода Ливитт

Москва13 авг Вести.Пользователи финансовой биржи рынков предсказаний Kalshi определили в качестве фаворита на пост пресс-секретаря Белого дома Анну Келли, которая является замглавы пресс-службы президента США.

Президент США Дональд Трамп объявил 12 августа, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свой пост в конце августа, чтобы проводить больше времени с семьей. Трамп уточнил, что Ливитт станет одним из его советников.

На место Ливитт может прийти Келли, участники рынка оценивают вероятность ее назначения в 30%. Второй кандидат на пост пресс-секретаря Белого дома – юрист и бывший адвокат Трампа Алина Хабба (29%).

Еще по 16% пользователи биржи отдают политическому комментатору Скотту Дженнингсу и телеведущей Рэйчел Кампос-Даффи.

Совсем мизерные шансы у невестки президента Лары Трамп (3%) и журналиста Такера Карлсона (0,3%).