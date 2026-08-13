Москва13 авг Вести.Причиной ухода Кэролайн Ливитт с поста пресс-секретаря Белого дома является сильное эмоциональное выгорание. Об этом журналист ИС "Вести" Валентин Богданов написал в своем канале в MAX.

Ссылаясь на источники, близкие к Ливитт, журналист пояснил, что она выгорела уже в первую неделю работы после вторых родов, но старалась максимально держаться, чтобы ее состояние не отразилось на качестве работы.

По данным одного из источников, Ливитт всерьез размышляла об уходе еще во время отпуска по беременности и родам. Президент Дональд Трамп часто связывался с ней и неоднократно спрашивал, когда она вернется. Решение далось ей крайне тяжело. После возвращения на работу 16 июля ситуация быстро ухудшилась. Другой инсайдер описывает состояние Ливитт как крайнее выгорание: она почти не спала, нагрузка при двух маленьких детях оказалась слишком большой, при этом она старалась не допускать снижения качества работы и поэтому продержалась максимально долго. Уже в первую неделю после выхода из декрета Ливитт поняла, что больше не хочет продолжать пояснил Богданов

Журналист отметил, что американский лидер очень не хочет отпускать своего "бесценного" пресс-секретаря.

Трамп очень не желал ее отпускать: он ей по-настоящему доверяет и не любит менять людей в своем ближнем круге, особенно когда времени на посту остается немного. Еще два источника подтверждают, что последние два месяца Ливитт открыто говорила близким о готовности уйти. Она лишь искала способ сделать это корректно и с одобрения президента. Саму должность инсайдеры называют неблагодарной. Замену Ливитт пока не выбрали – администрация США все еще рассматривает варианты рассказал Богданов

Уход Ливитт со своего поста, по мнению журналиста, происходит в непростой для Белого дома момент: растут цены на бензин, продолжается война в Иране, а впереди - промежуточные выборы.

Ранее Богданов назвал Ливитт "почти рекордсменкой", поскольку она проработала на должности пресс-секретаря при Трампе 590 дней. Он также упомянул одну из предшественниц Ливитт - Сару Сандерс, как пример того, какую карьеру может сделать Ливитт в будущем.

Пользователи финансовой биржи рынков предсказаний Kalshi предположили, что заменить Ливитт на посту пресс-секретаря Белого дома может Анну Келли, которая является замглавы пресс-службы президента США.