Москва12 авг Вести.В конце августа 2026 года Кэролайн Ливитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Американский лидер уточнил, что Ливитт сама приняла это решение.

Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц Кэролайн Ливитт покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей… Кэролайн была одной из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю историю этого ведомства написал Трамп

Он добавил, что Ливитт станет одним из внешних советников Трампа и ее голос будет важным для всей Республиканской партии. Американский президент отметил высокие лидерские качества женщины.

Ранее Ливитт обратила внимание, что оба ее ребенка родились в дни, когда были совершены покушения на главу Белого дома. Первенец появился на свет летом 2024 года, за три дня до того, как стрелок ранил Трампа в ухо, второй ребенок – в апреле 2026 года, когда на прием с президентом попытался ворваться учитель с оружием.