Москва30 июн Вести.Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о назначении Кита Сондерлинга на пост министра труда США.

Сондерлинг оказался преемником Лори Чавес-Деремер, которая стала четвертой женщиной, лишившейся должности в администрации Трампа. Сондерлинг исполнял обязанности министра труда с апреля 2026 года.

Для меня большая честь объявить о выдвижении кандидатуры Кита Сондерлинга, прекрасно исполняющего обязанности министра труда США, на постоянную должность. На протяжении всей карьеры Кит доказывал свою преданность делу и стремление добиваться высоких результатов на благо [США]. Я знаю, что он проделает невероятную работу на новой должности отметил Трамп

Для утверждения кандидатуры Сондерлинга требуется одобрение со стороны Сената Конгресса США.

Сенат утвердил Сондерлинга на должность заместителя министра труда в марте 2025 года. В течение первого президентского срока Трампа (2017-2021 годы) Сондерлинг работал главным операционным директором-руководителем отдела заработной платы и рабочего времени Минтруда США.

Между тем Чавес-Деремер покинула должность на фоне расследования, которое ведет генеральный инспектор. Женщину обвиняют в нецелевом использовании средств и неподобающих отношениях с сотрудником ее службы безопасности. После ухода из администрации Чавес-Деремер работает в частной компании.

Весной 2026 года свои посты в администрации Трампа покинули министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и генпрокурор Пэм Бонди, которая выполняла также обязанности министра юстиции.

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард уведомила Трампа о том, что уходит в отставку, чтобы посвятить себя уходу за больным супругом.