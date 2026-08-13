Богданов уверен, что жизнь после работы с Трампом есть

Журналист Богданов: жизнь после Трампа все же существует Богданов уверен, что жизнь после работы с Трампом есть

Москва13 авг Вести.Жизнь после работы в команде президента США Дональда Трампа существует. Об этом журналист ИС "Вести" Валентин Богданов написал в своем канале в MAX, комментируя сообщение американского лидера о том, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в скором времени покинет свой пост.

Журналист отметил, что Ливитт почти рекордсменка среди "трамповских пресс-секретарей", поскольку продержалась в этой роли полтора года. Он также привел в пример одну из предшественниц Ливитт - Сару Сандерс, намекая, что она тоже может в дальнейшем сделать политическую карьеру и занять высокий руководящий пост.

Так или иначе, а Ливитт уже почти рекордсменка среди трамповских пресс-секретарей. Она продержалась в должности 590 дней. Дольше была только Сара Хакаби Сандерс - 710 дней. Сейчас она губернатор Арканзаса, как ранее ее папа [Майк Хакаби], который теперь посол в Израиле. То есть жизнь после Трампа все же есть отметил Богданов

Как ранее сообщил Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social Ливитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома в конце августа. Американский лидер уточнил, что она сама приняла это решение, чтобы проводить больше времени с детьми.