CBS News: Белый дом еще не определился с новым пресс-секретарем

Трамп пока не выбрал нового пресс-секретаря Белого дома CBS News: Белый дом еще не определился с новым пресс-секретарем

Москва26 авг Вести.Президент США Дональд Трамп пока не определился с кандидатурой нового пресс-секретаря Белого дома после ухода Кэролайн Ливитт. Об этом сообщила в соцсети X корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники.

Последним рабочим днем Ливитт станет 28 августа. До назначения нового пресс-секретаря брифинги для журналистов будут поочередно проводить ключевые сотрудники администрации.

Трамп не выбрал кандидатуру на смену пресс-секретарю Кэролайн Ливитт, последний рабочий день которой будет в пятницу говорится в публикации

По данным Джейкобс, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс рассматривала возможных кандидатов, однако фаворита пока нет. Среди потенциальных претендентов назывался комментатор CNN Скотт Дженнингс.

Трамп объявил 12 августа, что Ливитт покинет должность в конце месяца, чтобы проводить больше времени с семьей. Президент также заявил, что рассчитывает сохранить ее в качестве одного из своих ключевых внештатных советников и влиятельной фигуры в Республиканской партии.

Американский лидер также пошутил, что Ливитт любит своих детей больше, чем его.