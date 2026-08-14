СМИ рассказали о возможных претендентах на пост пресс-секретаря Белого дома Politico назвала имена претендентов на пост пресс-секретаря Белого дома

Москва14 авг Вести.Окружение американского лидера Дональда Трампа рассматривает действующих и бывших помощников президента США, а также журналистов в качестве кандидатов на пост пресс-секретаря Белого дома.

Как отмечается, объявление о том, что Кэролайн Ливитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома, "застало врасплох даже некоторых из ее коллег".

В ближайшем окружении Трампа обсуждаются кандидатуры из числа действующих чиновников, активистов движения MAGA и телеведущих, но очевидного преемника пока нет говорится в материале

Среди потенциальных кандидатов: комментатор телеканала CNN Скотт Дженнингс, бывший представитель избирательного штаба Трампа Джейсон Миллер, экс-советник американского лидера Алина Хабба, а также глава протокольной службы США Моника Кроули.

В качестве еще одного возможного кандидата называют Анну Келли, являющуюся заместителем Ливитт. Уточняется, что она несколько раз появлялась в эфирах крупных телеканалов.

Ранее пользователи финансовой биржи рынков предсказаний Kalshi определили в качестве фаворита на пост пресс-секретаря Белого дома Келли. Участники рынка оценивают вероятность ее назначения в 30%.