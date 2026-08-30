Москва30 авг Вести.Уход пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт оказался неожиданным для некоторых представителей администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, кадровые перестановки перед промежуточными выборами являются обычной практикой. Однако решение Ливитт покинуть должность стало неожиданностью для части сотрудников Белого дома.

[Уход Ливитт] застал некоторых в Белом доме врасплох отмечает Bloomberg

Трамп пока не торопится назначать нового пресс-секретаря. До появления постоянной замены брифинги планируется проводить с участием членов президентского кабинета. Аналогичная практика применялась ранее в этом году, когда Ливитт временно отсутствовала в связи с рождением второго ребенка.

В последнее время администрацию Трампа также покинули другие высокопоставленные сотрудники. Среди них — заместитель помощника по национальной безопасности Энди Бейкер и директор по законодательным вопросам Белого дома Джеймс Брейд.

Как пишет Bloomberg, серия отставок может привести к нехватке кадров в команде президента, а подбор новых сотрудников может оказаться непростой задачей. Кроме того, более высокопоставленные представители администрации, по данным агентства, также рассматривают возможность ухода в ближайшие несколько месяцев.

Трамп объявил об уходе Ливитт 12 августа. Она должна покинуть должность в конце месяца, чтобы больше времени посвящать семье и детям. Американский лидер шутил, что Ливитт любит собственных детей сильнее, чем его самого.