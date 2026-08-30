Москва30 авгВести.Некоторые высокопоставленные американские чиновники рассматривают возможность покинуть администрацию США в ближайшие месяцы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Журналисты напомнили, что в течение последнего месяца президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лишился своего главного представителя по связям с общественностью, ведущего юрисконсульта, ключевого советника по национальной безопасности, а также сотрудника, который отвечал за контакты с Конгрессом.
Еще ряд высокопоставленных чиновников рассматривают возможность ухода в ближайшие месяцыговорится в публикации
Как отмечает агентство, в самом Белом доме не выражают особой обеспокоенности оттоком кадров.
Ранее стало известно об уходе из американской администрации пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, 28 августа был ее последним рабочим днем. До назначения нового пресс-секретаря брифинги для журналистов будут поочередно проводить ключевые сотрудники администрации.