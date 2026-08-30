Bloomberg: ряд высокопоставленных чиновников может уйти из администрации США

Еще несколько чиновников могут покинуть администрацию США Bloomberg: ряд высокопоставленных чиновников может уйти из администрации США

Москва30 авг Вести.Некоторые высокопоставленные американские чиновники рассматривают возможность покинуть администрацию США в ближайшие месяцы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Журналисты напомнили, что в течение последнего месяца президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лишился своего главного представителя по связям с общественностью, ведущего юрисконсульта, ключевого советника по национальной безопасности, а также сотрудника, который отвечал за контакты с Конгрессом.

Еще ряд высокопоставленных чиновников рассматривают возможность ухода в ближайшие месяцы говорится в публикации

Как отмечает агентство, в самом Белом доме не выражают особой обеспокоенности оттоком кадров.

Ранее стало известно об уходе из американской администрации пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, 28 августа был ее последним рабочим днем. До назначения нового пресс-секретаря брифинги для журналистов будут поочередно проводить ключевые сотрудники администрации.