СМИ: сенатор Грассли обвинил ФБР в сокрытии возможных преступлений семьи Байдена NYP: сенатор Грассли заявил о сокрытии ФБР возможных преступлений семьи Байдена

Москва19 авг Вести.Глава юридического комитета Сената США Чак Грассли потребовал от американского Минюста и директора Национальной разведки обнародовать ряд документов, связанных с расследованием о возможной коррупции экс-президента США Джо Байдена и его семьи. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Отмечается, что соответствующим документам Федеральное бюро расследований (ФБР) могло присвоить неверный уровень секретности для того, чтобы затруднить доступ Конгресса и граждан к ним.

Грассли и сенатор Рон Джонсон в письме Минюсту сообщили, что полученные аппаратом Грассли документы указывают на "неверную классификацию информации" со стороны ФБР говорится в материале

Сенатор обратил внимание на операцию ФБР под названием Round River по сбору компрометирующих сведений о Джо Байдене и его сыне Хантере. Результаты работы группы имели высокий уровень секретности.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее заявил, что Байден использовал ФБР для сокрытия своих коррупционных связей с Украиной. По его словам, экс-президенту США требовалась "масштабная машина сокрытия".