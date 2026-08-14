Судья Салливан потребовал объяснить сокрытие файлов Эпштейна о Трампе ABC: судья требует от минюста США объяснений сокрытия файлов Эпштейна о Трампе

Москва14 авг Вести.Объяснений, почему министерство юстиции США скрыло от общественности материалы из дела Эпштейна о Дональде Трампе, потребовал федеральный судья Эммет Салливан. Речь идет об обнаруженных среди файлов Джеффри Эпштейна рукописных записях беседы с женщиной, выдвинувшей неподтвержденные обвинения в адрес президента США, отмечает телеканал ABC.

Эти записи в значительной степени схожи с опубликованными отчетами Федерального бюро расследования (ФБР). Закон о раскрытии файлов Эпштейна для дублирующих или схожих документов не предусматривает исключения из правил, настаивает судья.

Он также обеспокоен, что министерство юстиции США утаило рукописные записи из интервью с женщиной, которая выдвинула неподтвержденные обвинения против президента Дональда Трампа добавляет телеканал

Министерство юстиции США утверждает, что записи не были опубликованы по двум причинам – их схожести с уже имевшимися в открытом доступе документами и из-за того, что они могут раскрыть информацию о потерпевших.

Федеральный судья Эммет Салливан пришел к выводу, что внесение правок в файлы Эпштейна и их сокрытие нарушает закон. Он потребовал от юридического ведомства США устранить нарушение или предоставить неоспоримые данные, объясняющие необходимость скрытия части информации. Минюст в ответ попросил отложить рассмотрение дела на пару месяцев.

Президент США Дональд Трамп отрицает какие-либо нарушения при работе с файлами Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил полтора миллиона файлов. О завершении публикации 30 января этого года проинформирован замгенпрокурора США Тодд Бланш.

Обвиняемый в США в вовлечении в проституцию несовершеннолетних Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году. В июле того же года он покончил с собой в тюремной камере.

Власти США облажались с делом Эпштейна, заявил ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс.