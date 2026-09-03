Вэнс заявил, что за всю его жизнь США почти не побеждали в войнах Вэнс: США 42 года практически не одерживали победы в конфликтах

Москва3 сен Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что за всю свою жизнь почти не видел, как Соединенные Штаты побеждают в конфликтах.

Он поставил под вопрос эффективность военной культуры и методов планирования, которые сложились в Белом доме и Пентагоне за последние десятилетия.

За всю мою жизнь, то есть за 42 года, Америка сражалась во множестве войн, и мы не победили практически ни в одной из них, пока президентом США не стал Дональд Трамп сказал Вэнс журналистам

Он также отметил, что транзит нефти и газа через Ормузский пролив практически восстановился до значений, которые фиксировались до начала военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы нанести новые удары по Ирану в любое время.