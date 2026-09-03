Вэнс заявил о восстановлении транзита через Ормузский пролив Вэнс: поставки энергоресурсов через Ормуз почти вернулись на довоенный уровень

Москва3 сен Вести.Транзит нефти и газа через Ормузский пролив практически восстановился до показателей, которые фиксировались до начала военного конфликта между США и Ираном. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в четверг.

По словам Вэнса, "сейчас он практически на уровне того, что был до того, как конфликт начался". При этом вице-президент США призвал иранские власти прекратить агрессивные действия в регионе: "перестать себя вести как сумасшедшие и стрелять по коммерческим судам".

Ранее также президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении нефтяного транзита через Ормузский пролив.