Трамп заявил о восстановлении нефтяного транзита через Ормузский пролив Трамп заявил о почти полном восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив

Москва3 сен Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social инфографику, согласно которой объемы нефти, проходящей через Ормузский пролив, восстановились до 18 млн баррелей в сутки в сравнении с 20 млн баррелей в сутки до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Объемы поставок нефти через Ормузский пролив восстановились написано на фотографии

Ранее министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что 1 сентября объемы поставок нефти через Ормуз превысили 17 млн баррелей нефти. По его словам, это стало рекордным показателем с момента начала конфликта.