Москва3 сенВести.Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social инфографику, согласно которой объемы нефти, проходящей через Ормузский пролив, восстановились до 18 млн баррелей в сутки в сравнении с 20 млн баррелей в сутки до начала конфликта на Ближнем Востоке.
Объемы поставок нефти через Ормузский пролив восстановилисьнаписано на фотографии
Ранее министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что 1 сентября объемы поставок нефти через Ормуз превысили 17 млн баррелей нефти. По его словам, это стало рекордным показателем с момента начала конфликта.