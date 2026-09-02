Минэнерго США: поток нефти через Ормуз достиг рекорда с начала конфликта США: через Ормузский пролив 1 сентября перевезли рекордный объем нефти

Москва2 сен Вести.1 сентября Ормузский пролив смогли пройти суда с 17 млн баррелей нефти, заявил министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, понедельник стал рекордным по показателям днем с момента начала конфликта.

Более 17 млн баррелей нефти пересекли Ормузский пролив сказал он в интервью CNBC

По его словам, если к этой цифре прибавить объем нефти, который экспортировали по нефтепроводам в обход пролива, получится еще больше, чем наблюдалось в среднем до начала боевых действий.

США и Иран сообщают противоречивые данные об обстановке в Ормузском проливе. В Вашингтоне говорят, что пролив разминирован, движение открыто. А иранские власти отмечают, что перекрытие с пролива не снято. Поступали также сообщения о подрывах танкеров на минах.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, а США полагаются на экономическое давление и наносят ракетные удары по Ирану.