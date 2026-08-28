Москва28 авгВести.Американские военные за последние несколько месяцев оказали содействие в прохождении через Ормузский пролив примерно 1,5 тысячи коммерческих судов.
Об этом сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в соцсети X.
Он пояснил, что указанным судам предоставлялась скоординированная защита.
По данным Купера, они перевозили в общей сложности около 750 миллионов баррелей нефти для поставок на мировой энергетический рынок.
Адмирал также подчеркнул, что после возобновления морской блокады в середине июля Иран не экспортировал нефть со своего побережья.
Независимого подтверждения означенных сведений не приводится.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о завершении разминирования Ормузского пролива.