CENTCOM: США провели около 1,5 тысячи судов через Ормузский пролив

США провели около 1,5 тысячи судов через Ормузский пролив CENTCOM: США провели около 1,5 тысячи судов через Ормузский пролив

Москва28 авг Вести.Американские военные за последние несколько месяцев оказали содействие в прохождении через Ормузский пролив примерно 1,5 тысячи коммерческих судов.

Об этом сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в соцсети X.

Он пояснил, что указанным судам предоставлялась скоординированная защита.

По данным Купера, они перевозили в общей сложности около 750 миллионов баррелей нефти для поставок на мировой энергетический рынок.

Адмирал также подчеркнул, что после возобновления морской блокады в середине июля Иран не экспортировал нефть со своего побережья.

Независимого подтверждения означенных сведений не приводится.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о завершении разминирования Ормузского пролива.