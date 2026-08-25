Москва25 авгВести.Соединенные Штаты не допустят установки новых мин в Ормузском проливе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого дома, его "только что" проинформировали о том, что все мины были извлечены или подорваны в международных водах Ормузского пролива.
Иран был уведомлен о том, что любые суда или катера, устанавливающие новые мины, будут уничтожаться незамедлительно и систематическинаписал Трамп
Американский президент добавил, что Космические силы США осуществляют тщательное наблюдение за проливом.
Ранее стало известно, что Военно-морские силы США перехватили 70 торговых судов со времени возобновления блокады морских портов Ирана.