Трамп заявил, что США не допустят установки новых мин в Ормузском проливе

Трамп заявил о завершении разминирования Ормузского пролива Трамп заявил, что США не допустят установки новых мин в Ормузском проливе

Москва25 авг Вести.Соединенные Штаты не допустят установки новых мин в Ормузском проливе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, его "только что" проинформировали о том, что все мины были извлечены или подорваны в международных водах Ормузского пролива.

Иран был уведомлен о том, что любые суда или катера, устанавливающие новые мины, будут уничтожаться незамедлительно и систематически написал Трамп

Американский президент добавил, что Космические силы США осуществляют тщательное наблюдение за проливом.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы США перехватили 70 торговых судов со времени возобновления блокады морских портов Ирана.