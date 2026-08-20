Москва20 авг Вести.Морская блокада Ормузского пролива, введенная американскими военными, оказалась успешной, заявил президент США Дональд Трамп в YouTube-канале Белого дома.

Судоходство через Ормузский пролив восстановлено, и этот водный путь активно используется, отметил Трамп.

Сейчас пролив открыт. Через него проходит много судов. Об этом не сообщают, и в какой-то момент движение (судов – прим. ред.) может немного замедлиться, но сейчас через него проходит много судов. Морская блокада оказалась чрезвычайно эффективной. Блокада стала успешной на 100%. Ни одно судно не зашло в Иран, но они добирались в другие точки. Посмотрим, что будет дальше заявил Трамп

Телеканал CNN сообщил, что США могут перейти к стратегии экономического "удушения" Ирана, отказавшись от прежнего курса на силовую операцию.

По сведениям источников телеканала, на текущей неделе США могут ввести новый пакет санкций против Ирана, а также продолжить блокаду иранских морских портов.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон не ведет переговоров с Тегераном. Кроме того, США не намерены продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Ираном, срок которого истек 17 августа.

Кроме того, Трамп разместил в своем аккаунте в соцсети Truth Social карту Ормузского пролива с комментарием "новая территория США".