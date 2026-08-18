Москва18 авг Вести.Президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social изображение карты Ормузского пролива, сопроводив его подписью "новая территория США".

На опубликованном снимке стратегически важный водный путь между Ираном и Оманом обведен красным кругом, а сверху нанесена надпись на английском языке: "New U.S. Territory".

Ранее Трамп назвал "отличной" идею провозгласить Ормузский пролив американской территорией. Как заявил американский президент, Штаты уже полностью контролируют морской путь. В то же время в Иране заявили о потере США доступа к Ормузскому проливу и Персидскому заливу.