Москва2 сенВести.Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что его предложение о переименовании Ормузского пролива было высказано "просто так".
Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько серьезно он относится к переименованию пролива.
Это было просто брошеноподчеркнул Трамп
Накануне глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что Ормузский пролив следует переименовать в "пролив Трампа", так как он находится под контролем Соединенных Штатов.
Ранее он отмечал, что что уже рассматривает пролив как часть американской территории.