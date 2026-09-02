Трамп высказался о своем предложении переименовать Ормузский пролив Трамп прокомментировал собственную идею о переименовании Ормузского пролива

Москва2 сен Вести.Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что его предложение о переименовании Ормузского пролива было высказано "просто так".

Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько серьезно он относится к переименованию пролива.

Это было просто брошено подчеркнул Трамп

Накануне глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что Ормузский пролив следует переименовать в "пролив Трампа", так как он находится под контролем Соединенных Штатов.

Ранее он отмечал, что что уже рассматривает пролив как часть американской территории.