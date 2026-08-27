Трамп предложил переименовать Атлантический или Тихий океан Трамп допустил возможность переименования Атлантического или Тихого океана

Москва27 авг Вести.Американский президент Дональд Трамп не исключил, что Соединенные Штаты могут переименовать Атлантический или Тихий океан.

Глава Белого дома отметил, что сейчас существуют Американский залив и озеро Америка.

Теперь нам нужен океан. Так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана. Может быть, мы их переименуем сказал Трамп журналистам

Ранее президент США подписал указ, которым переименовал озеро Онтарио на границе Соединенных Штатов и Канады в озеро Америка.