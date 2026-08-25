Москва25 авг Вести.Президент США Дональд Трамп предложил поменять название озера Онтарио на "озеро Америка" из-за конфликта с Канадой.

Эту инициативу Трамп объяснил тем, что Вашингтон больше "не рассчитывает" вести дела с канадской провинцией Онтарио.

Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность переименовать озеро Онтарио в озеро Америка написал Трамп в соцсети Truth Social

Ранее Трамп после срыва торговой сделки между Вашингтоном и Оттавой назвал премьера Канады Марка Карни и главу провинции Онтарио Дага Форда клоунами. Он напомнил, что Канада значительно зависит от энергоресурсов из США, и выразил мнение, что она не сможет существовать без американской поддержки.

До этого Трамп объявил, что США с 1 января 2027 года установят пошлины в 50% на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. Американский лидер упрекнул Канаду в том, что она долгие годы "обворовывала США", наживаясь на особых отношениях и торговых льготах.

Между тем глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал, что Карни рассчитывает на помощь "глобалистской клики".