Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио

Москва27 авг Вести.Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио на границе Соединенных Штатов и Канады в озеро Америка.

Документ американский лидер подписал в присутствии прессы. Один из репортеров спросил Трампа, какое сообщение он посылает таким образом Канаде.

Никакого сообщения ответил Трамп

По утверждению президента, Канада долгое время "обдирала" США в сфере торговли. Кроме того, Соединенные Штаты бесплатно предоставляют Канаде военную защиту, добавил Трамп.

Ранее Трамп называл премьера Канады Марка Карни и главу провинции Онтарио Дага Форда клоунами после срыва торговой сделки между Вашингтоном и Оттавой.

Глава США также пообещал с 1 января 2027 года установить пошлины в 50% на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады.