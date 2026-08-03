Трамп сказал, что определился с наказанием для Канады за смог от пожаров

Трамп выбрал наказание для Канады за дым от лесных пожаров Трамп сказал, что определился с наказанием для Канады за смог от пожаров

Москва3 авг Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что уже выбрал наказание для Канады за смог от лесных пожаров, который в прошлом месяце окутал американские города. Об этом американский лидер заявил журналистам на борту президентского самолета.

Да сказал Трамп, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, определился ли он с "наказанием" для Канады за смог от пожаров

В то же время глава Белого дома не раскрыл, какое именно наказание ожидает Канаду. Он лишь пообещал, что совсем скоро об этом станет известно.

Ранее Трамп пригрозил, что обложит пошлинами Канаду за смог из-за масштабных лесных пожаров​​​. Он также обвинял Оттаву в умышленной халатности и отказе от необходимых мер предотвращения пожаров, которые привели к миллиардам долларов потерь для Америки.