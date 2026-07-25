Трамп опубликовал ИИ-изображение огромной стены между США и Канадой

СМИ: Трамп "потроллил" Канаду, выложив ИИ-картинку со стеной на границе Трамп опубликовал ИИ-изображение огромной стены между США и Канадой

Москва25 июл Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) изображение очень высокого барьера на границе с Канадой. СМИ и пользователи соцсетей считают, что таким образом он намекнул на дым от лесных пожаров на канадской территории.

На картинке со стеной есть табличка с надписью: "Барьерный воздушный фильтр. Чистый воздух. Чистые границы".

При этом никак подписывать публикацию американский президент не стал.

По состоянию на 21 июля, север канадской провинции Онтарио переживает самый масштабный сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений. Пожар охватил свыше 725 тысяч гектаров леса.

В мае Трамп опубликовал сгенерированное ИИ изображение, на котором он вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марком Рубио плавает в бассейне на фоне монумента Вашингтона.